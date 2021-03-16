الدبيبة يوقف “مؤقتاً” اجتماعات المؤسسات الاستثمارية والشركات العامة

الدبيبة يشدد على مكتب السجل التجاري والمكاتب التابعة له عدم تسجيل قيد أي قرارات

16 مارس، 2021 7:48 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إيقاف بشكل “مؤقت” لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة إلى حين إشعارٍ آخر .

جاء ذلك خلال منشور رقم “3” صادر عن حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك .

واعتبر المنشور أن الاجتماعات التي عُقدت منذ منح الحكومة الثقة تعتبر مُلغاة وكأنّها لم تكن، وشدد  على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له عدم تسجيل قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا المنشور  .

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16 مارس، 2021 7:48 م
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