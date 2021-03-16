استمرار تعليق العمل بالمجمع الحكومي في سرت حتى انتهاء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة

أخبار ليبيا24

أعلن، الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل، استمرار تعليق العمل داخل المجمع الحكومي الإداري، اليوم الثلاثاء، لاستمرار انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال الأميل، لأخبار ليبيا 24، إن اليومين الماضيين، شهد تعليق العمل بالديوان والقطاعات والأجهزة الإدارية العاملة داخل المجمع الحكومي الإداري، وكذلك بمصرفي التجاري الوطني والوحدة بجامعة سرت، وكذلك اليوم أيضاً نتيجة استمرار اجتماعات اللجنة بحضور المراقبين الدوليين وبعثة الأمم المتحدة.

وأوضح الأميل، أن بالنسبة للجامعة لم يتم تعليق العمل بل تم تغيير المسار فقط، حيث يدخل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الباب الخلفي بدلاً من الباب الأمامي.

وتوقع الأميل، أن تختتم اللجنة العسكرية المشتركة أعمالها اليوم.

وتستأنف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الثلاثاء أعمال اجتماعها الثالث، الذي انطلق الأحد، لاستكمال مناقشة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كامل التراب الليبي وفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة.

ويجرى عقد الاجتماع بمقر اللجنة الدائم في سرت بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين الدوليين.