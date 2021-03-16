أسعار النفط تنخفض بسبب زيادة المخزونات الأمريكية وانخفاض الطلب

أخبار ليبيا24

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا للجلسة الثالثة على التوالي خلال الدورة الآسيوية، بنسبة واحد بالمائة متأثرة بزيادة المخزونات في الولايات المتحدة مع وقف دول من بينها ألمانيا وإيطاليا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم 0.68 بالمائة لتتداول عند مستويات 64.89 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.33 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.39 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مايو المقبل 0.73 بالمائة لتتداول عند 68.31 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.81 دولارًا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.88 دولارًا للبرميل.