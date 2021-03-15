ملخص اجتماع الدبيبة مع اللجنة العسكرية في سرت

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين مع اللجنة لعسكرية (5+5) في مدينة سرت للوقوف على الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوحدة الوطنية أن الدبيبة ناقش مع اللجنة مسألة إخراج القوات الأجنبية ودعم اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي.

وأضاف مكتب الإعلام أن رئيس الحكومة بحث تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة وصل مساء اليوم إلى مدينة سرت قادماً من مدينة طبرق بعد أدائه اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للدولة وبحضور عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية.