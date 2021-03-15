مكافحة الفساد تطالب الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تعبئة إقرارات الذمة المالية 

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طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تعبئة إقرارات الذمة المالية اعتبارا من تاريخ صدور المنشور.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنها ستشرع بتلقي الإقرارات لمن تقلدوا مناصب جديدة بالحكومة.

وتطالب الهيئة على وجه السرعة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني والوزراء المفوضون والوكلاء المنتهية ولايتهم بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وفقا للتشريعات النافذة.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنه يتم تلقى الإقرارات بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس المدينة السياحية أبونواس.

وأجريت اليوم الإثنين مراسم حلف اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق، حيث أدى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبحضور كل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

وشهدت المراسم حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية.