مدير مطار مصراتة ينفي بدء تشغيل الخطوط التونسية عبر المطار

أخبار ليبيا24- خاص

نفى مدير عام مطار مصراتة الدولي عادل قزيط اليوم الإثنين، الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد ببدء تشغيل الخطوط التونسية عبر مطار مصراتة.

وقال قزيط لـ”أخبار ليبيا24″ إن هذة الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولا يعلم ما سبب نشر الأخبار دون التأكد من صحتها، خصوصاً من وسائل الإعلام دون الرجوع والتأكد من الجهات المختصة.

وأوضح مدير مطار مصراتة أن المطار استقبل أولى رحلات خطوط البترو آير قادمة من مطار البريقة النفطي، مشيراً إلى عودة رحلات الحقول النفطية من مطار مصراتة بعد توقف دام فترة طويلة.