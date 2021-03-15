على رأسها المواضيع الأمنية..حفتر يناقش مع وفد قبيلة العواقير الأمور المعيشية في بنغازي

أخبار ليبيا24

ناقش القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يستقبل في مكتبه بمقرّ القيادة العامة خلال استقباله وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء مختلف تركيبات قبيلة العواقير المواضيع المتعلقة بسير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي.

واستعرض حفتر خلال هذا اللقاء مع وفد قبيلة العواقير في مقر القيادة في منطقة الرجمة عدد من المواضيع على رأسها المواضيع الأمنية.

وأكد القائد العام بأن القوات المُسلحة ستتدخل لضبط الأمن وسيتم الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

كما أصدر حفتر تعليماته المُباشرة بشأن تعزيز ضبط الأمن ومنع كافة المظاهر التي تساعد على الخروقات الأمنية كسير المركبات دون لوحات معدنية وكذلك بالزجاج معتم.

وشدد القائد العام على ضرورة ألا تتم أي عملية قبض إلا عن طريق الجهات القضائية المخولة بذلك، وأن يكون الاحتجاز داخل سجون الدولة المُختصة عسكريةٍ أو مدنيةٍ كانت.

وفي ختام الاجتماع أثنى القائد العام على دور قبيلة العواقير في دعمها المستمر اللا منقطع للقوات المُسلحة وأنها يداً واحدةً مع قواتها المُسلحة.