خطاب الـ”كاف” يؤكد رفع الحظر على ملعب شهداء بنينا  

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كشف الاتحاد الليبي لكر القدم أمس الأحد عن تلقيه خطاب من الكاف بشأن اعتماد ملعب شهداء بنينا لاستقبال مباريات المنتخب الليبي واعتماده لاستضافة مباريات الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن ضمن المباريات التي سيستضيفها الملعب مباريات الأهلي بنغازي خلال مشاركته الكونفيدرالية هذا الموسم.

من جهة أخرى كلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم سنغالي لقيادة مباراة منتخب ليبيا ونظيره التونسي في 25 من شهر مارس الجاري بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وسيتكون طاقم التحكيم من الحكم الدولي ” داوودا جيلي” كحكم وسط و “سيرجى شيخ تورى” كمساعد أول و”مامدو نجوم” مساعد ثاني.

فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم “اليون سانديغو” وسيراقب اللقاء التشادي “كادري صالح” فيما سيكون الحكم الدولي المصري عصام الدين عبدالفتاح مقيم للحكام ومواطنه محمد إبراهيم مراقب أمني والليبي عصام الدناع مراقب صحي.