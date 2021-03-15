بليحق: سيحضر جلسة أداء اليمين مبعوثين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عبد الله بليحق، بأن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية ستنعقد اليوم الاثنين بمقر المجلس في طبرق.

وقال بليحق في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للمجلس، أن الجلسة ستشهد حضورا دوليا موسعا ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة سيحضرها سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة على رأسها السفير الأمريكي والانجليزي و الفرنسي والتركي والسفير التونسي والمغربي والجزائر.

وأضاف بليحق، أن مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، ستشهد حضور عدد من السفراء عبر تقنية الزوم بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد.