المشري يصل طبرق لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية

15 مارس، 2021 1:52 م
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أخبار ليبيا 24

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى مدينة طبرق لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية  لحكومة الوحدة الوطنية المقررة اليوم الاثنين.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عبد الله بليحق، بأن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية ستشهد حضورا دوليا موسعا بحضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة على رأسها السفير الأمريكي والانجليزي و الفرنسي والتركي والسفير التونسي والمغربي والجزائر.

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15 مارس، 2021 1:52 م
56

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