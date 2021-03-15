المسماري: خطر الإرهاب في ليبيا يهدد دول الجوار

15 مارس، 2021 1:34 م
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أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن ليبيا ما زالت أمام صراع مع مجموعات إرهابية مسلحة، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا على الدول المجاورة.

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية، إن الجيش لا زال يحارب بؤرا إرهابية مسلحة جاءت إلى ليبيا من دول مختلفة لتنفيذ أجندتها، بهدف استغلال الأراضي الليبية للهجوم على دول الجوار.

وأكد المسماري بأن القضاء على الإرهاب في ليبيا يحتاج إلى المزيد من الدعم، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه بسهولة في عملية أو اثنتين.

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15 مارس، 2021 1:34 م
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