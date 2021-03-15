اللجنة العسكرية تستأنف اجتماعها الثالث في سرت

أخبار ليبيا24

استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الإثنين أعمال اجتماعها الثالث لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كامل التراب الليبي وفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة

وجرى عقد الاجتماع بمقر اللجنة الدائم في سرت بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين الدوليين.

وكانت أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد بدأت الأحد بمشاركة وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأممية وضباط الهندسة العسكرية.