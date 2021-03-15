السويحلي يتعاقد مع التونسي أنيس البوسعيدي

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أعلنت إدارة نادي السويحلي بشكل رسمي التعاقد مع المدرب التونسي أنيس البوسعيدي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدرب جلال الدامجة المستقبل.

وأشارت إدارة النادي عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك” إلى وصول المدرب التونسي أمس الأحد لمدينة مصراتة لاستلام مهامه مع فريق الكرة بالنادي.

ويعتبر البوسعيدي من المدربين الشباب وسبق وأن عمل كمدرب مع منتخب تونس تحت 23 سنة وتم تكليفه من الاتحاد التونسي لمتابعة وتقييم المنتخبات المنافسة لتونس في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وعمل كمساعد مدرب منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا بمصر.