الدبيبة يعرب عن سعادته بنجاح مراسم آداء اليمين الدستوري للحكومة

أخبار ليبيا24

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، عن سعادته بنجاح مراسم أداء اليمين الدستوري للحكومة أمام مجلس النواب.

وقال الدبيبة، وفقًا للمكتب الإعلام للحكومة، إن مراسم أداء اليمين استحضرت الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها، ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.

حكومة الوحدة الوطنية تؤدي اليمين الدستورية رفقة أعضاء مجلس الوزراء أمام كل من رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي.

وأجريت اليوم مراسم حلف اليمين الدستوري للحكومة بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق، حيث أدى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبحضور كل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

وشهدت المراسم حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية.