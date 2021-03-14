ملف الطريق الساحلي على طاولة اللجنة العسكرية في سرت

أخبار ليبيا 24

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الأحد، اجتماعاتها في مقرها الدائم بسرت؛ وذلك بعد وصول وفدي مجموعة العشرة إلى المدنية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال عضو اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق، العميد مصطفى يحي، ـن أبرز بنود جدول الأعمال سيكون مناقشة آخر مستجدات الطريق الساحلي، وتقارير اللجان الفنية، وما يستجد من أعمال.

يشار إلى أن اللجنة مكلفة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.