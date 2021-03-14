مصدر: مرتبات “يناير – فبراير” ستكون في الحسابات الأربعاء كحد أقصى 

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أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي أن مرتبات “يناير – فبراير” ستكون في الحسابات ما بين يومي الإثنين والثلاثاء أو الأربعاء كحد أقصى.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة “صدى الاقتصادية” أنه سيتم صرف المرتبات لكافة المواطنين شرقاً وغرباً وجنوبًا.

وأشار المصدر إلى أن مصرف ليبيا المركزي اعتمد المرتبات لشهري يناير وفبراير، مؤكدًا قرب إحالة المرتبات إلى المراقبات المالية بالبلديات.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في 07 مارس الجاري أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بشهري يناير وفبراير.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم إحالة المرتبات إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس؛ وذلك لاستكمال إجراءات الصرف المتبّعة.

وأشارت وزارة المالية في حكومة الوفاق إلى أن المرتبات تشمل كافة الجهات المموّلة من الخزينة العامة.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن في مطلع مارس الجاري الشروع في تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير 2021.

ونوه المصرف إلى أن هذه الخطوة تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين نتيجة لعدم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2021 وتقديرًا منه لحالة الضرورة.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في تنويه نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى أنه بادر في 24 يناير 2021 بتقديم مقترح لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021 وتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بمشاركة الأطراف الدولية.

ولفت المصرف المركزي إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم يصدر قراره باعتماد تلك الترتيبات حتى تاريخه.