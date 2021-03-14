مصادر لـ”أخبارليبيا24″ تؤكد تنفيذ غارات جوية على مواقع في أوباري 

14 مارس، 2021 10:22 ص
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أخبار ليبيا24- خاص 

نفذ طيران مجهول صباح اليوم الأحد أربع غارات جوية على مواقع مختلفة بمدينة أوباري المركز وضواحيها يرجح بأنها تابعة لـ”أفريكوم”.  

وقالت مصادر أمنية ومحلية متطابقة لـ”أخبار ليبيا24″ إن القصف استمر لمدة ساعة كامله بين الساعة السادسة حتى السابعة صباحاً. 

وأضافت المصادر أن الطيران شن خلال تلك الساعة غارات جوية بشكل متقطع، بينما سُمع أزيز الطيران قبل شن الغارات الجوية بساعات.  

وأوضحت المصادر، أن القصف استهدف منزل بحي الشارب وثلاثة مواقع بضواحي المدينة، دون الإعلان عن أي وجود لقتلى أو جرحى. 

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14 مارس، 2021 10:22 ص
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