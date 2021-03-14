مدير الرقابة الصحية طبرق : لم تسجل أي حالة كورونا لأطقم السفن والنواقل النفطية مدير الرقابة الصحية طبرق : النواقل النفطية والسفن التجارية أكثر أمانًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الرقابة الصحية بالمنفذ البحري طبرق إبراهيم عطية الشاعري لم تسجل أي حالة مصابة بكورونا في أطقم النواقل والسفن القادمة إلى موانئ طبرق .

الشاعري أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد أنه بالنسبة للسفن التجارية فأنه يتم تعقيم الحاويات قبل الإنزال وقبل الفتح ويمنع نزول أي فرد من طاقمها ويمنع الصعود على متنها.

وذكر أن طقم النواقل والسفن متخوفون أكثر من مسألة الاختلاط خوفًا من وباء كورونا، لافتًا إلى أنه لم يتم السمح لأي فرد من أفراد الأطقم بالنزل إلى أرض الميناء .

وتابع أنه في آخر ناقلة نفطية وجدنا أحد أفراد الأطقم وهو فلبيني الجنسية تظهر عليه أعراض انفجار في الزائدة الدودية، وتم إنزاله وإجراء عملية جراحية له بأحد المصحات بمدينة طبرق.

ولفت مدير مكتب الرقابة الصحية بالمنفذ البحري أنهم يقومون بالتحرك تجاه الناقلة النفطية مع القبطان التابع لشركة الخليج ونصعد إلى الناقلة بمنطقة المخطاف التى تبعد عن مدخل الميناء بحوالي 2 ميل، ونبدأ بالكشف الخارجي ومن ثم تقوم بالكشف على الطاقم بالكامل بالكاشف الحراري.

وأكد أن النواقل النفطية والسفن التجارية هم أكثر أمانًا لأن الأطقم الموجودة عليها لهم عدة شهور على ظهور النواقل والسفن ولم يختلطوا بأحد .