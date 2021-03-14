مدير أمن طبرق: تم إعداد خطة أمنية لاستقبال الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا24-خاص

قال مدير أمن طبرق عميد خالد البسطة اليوم الأحد إنه تم إعداد خطة أمنية لاستقبال حكومة الوحدة الوطنية وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وأضاف البسطة في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ الخطة الأمنية جاءت بعد عقد اجتماع أمس السبت بفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي ضم كل الأجهزة الأمنية والإدارات العسكرية داخل نطاق بلدية طبرق.

وأوضح مدير أمن طبرق أن الخطة الأمنية تشمل تأمين المدينة بالكامل والمجاهرة بالأمن وتكليف الأجهزة المختصة بتأمين الضيوف والزوار والفنادق، وكل جهاز وإدارة تعمل في اختصاصها.

وقال البسطة :”نحن كمديرية أمن والإدارات والأجهزة التابعة لها كلفنا بمهام الأمن الظاهر داخل المدينة وحفظ الأمن داخل الشارع”.

وأفاد مدير الأمن أن الأمور تسير بشكل ممتاز لتأمين هذا الحدث التاريخي الذي يضاف لمدينة طبرق باحتضانها له وتساهم مرة أخرى في بناء الوطن.

وتابع البسطة في تصريحه :“رغم قلة الإمكانيات وشحها الآن ولكننا نحن كرجال أمن على استعداد كامل لتأمين الحدث”.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أعلن الجمعة، بأن جلسة النواب التي ستؤدي خلالها حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية تم نقلها إلى المقر المؤقت للمجلس في طبرق يوم الإثنين.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الدستوري في بنغازي.