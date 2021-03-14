لا وجود لقصف جوي..مصادر من أوباري: القبض على شخصين بعد استهداف منزل

أخبار ليبيا24

تضاربت الأنباء اليوم الأحد حول حقيقة وجود قصف جوي من عدمه في مدينة أوباري استهدف عدة مواقع في المدينة بينها منزل في منطقة الشارب.

وذكرت مصادر صحفية أن كتيبة العاصفة والكتيبة 116 التابعتيـن للقيـادة العامـة اقتحمـت وكرًا لتنظيـم داعش في أوباري.

وأضافت المصادر التي لم تشر إلى وجود أي قصف جوي صاحب العملية أن الكتيبتين تمكنتا من ضبـط شخصين على الأقل تابعين لعناصر التنظيم، وأن القوات نجحت في تفجير مخزنًا للذخيرة وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة.

فيما قالت مصادر محلية لـ”أخبار ليبيا24″ إن طيرانًا شن أربع غارات جوية على مواقع مختلفة بمدينة أوباري المركز وضواحيها.

وأكدت المصادر أن القصف استمر لمدة ساعة كامله بين الساعة السادسة حتى السابعة صباحاً موضحة أن الطيران شن خلال تلك الساعة غارات جوية بشكل متقطع، بينما سُمع أزيز الطيران قبل شن الغارات الجوية بساعات.

وأوضحت المصادر، أن القصف استهدف منزل بحي الشارب وثلاثة مواقع بضواحي المدينة، دون الإعلان عن أي وجود لقتلى أو جرحى.

وذكرت ذات المصادر لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم إلقاء القبض على أشخاص بعد استهداف منزل بمنطقه الشارب في المدينة موضحة أن عملية المداهمة حدثت في ساعات الصباح الأولى بعد استهداف للمنزل، دون إعطاء اي تفاصيل إضافية.