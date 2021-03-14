لا وجود لقصف جوي..مصادر من أوباري: القبض على شخصين بعد استهداف منزل

لا وجود لقصف جوي..مصادر من أوباري: القبض على شخصين بعد استهداف منزل
أخبار ليبيا24
تضاربت الأنباء اليوم الأحد حول حقيقة وجود قصف جوي من عدمه في مدينة أوباري استهدف عدة مواقع في المدينة بينها منزل في منطقة الشارب.
وذكرت مصادر صحفية أن كتيبة العاصفة والكتيبة 116 التابعتيـن للقيـادة العامـة اقتحمـت وكرًا لتنظيـم داعش في أوباري.
وأضافت المصادر التي لم تشر إلى وجود أي قصف جوي صاحب العملية أن الكتيبتين تمكنتا من ضبـط شخصين على الأقل تابعين لعناصر التنظيم، وأن القوات نجحت في تفجير مخزنًا للذخيرة وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة.
فيما قالت مصادر محلية لـ”أخبار ليبيا24″ إن طيرانًا شن أربع غارات جوية على مواقع مختلفة بمدينة أوباري المركز وضواحيها.
وأكدت المصادر أن القصف استمر لمدة ساعة كامله بين الساعة السادسة حتى السابعة صباحاً موضحة أن الطيران شن خلال تلك الساعة غارات جوية بشكل متقطع، بينما سُمع أزيز الطيران قبل شن الغارات الجوية بساعات.
وأوضحت المصادر، أن القصف استهدف منزل بحي الشارب وثلاثة مواقع بضواحي المدينة، دون الإعلان عن أي وجود لقتلى أو جرحى.
وذكرت ذات المصادر لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم إلقاء القبض على أشخاص بعد استهداف منزل بمنطقه الشارب في المدينة موضحة أن عملية المداهمة حدثت في ساعات الصباح الأولى بعد استهداف للمنزل، دون إعطاء اي تفاصيل إضافية.