في اتصال مع السيسي.. المنفي يثني على الجهود المصرية حول الأزمة الليبية

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، بما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أعرب المنفي تقديره الجهود والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعباً.

وأكد المنفي حرص السلطة التنفيذية الجديدة على مواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الخير والنماء والتقدم.