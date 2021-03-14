صنداي تايمز: رئيس جهاز تطوير المراكز الإدارية في حقبة القذافي ازداد نفوذه بعد انتخاب ابن عمه عبد الحميد الدبيبة صنداي تايمز: شركات إسكتلندية متورطة في عمليات احتيال على أموال ليبية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني

أخبار ليبيا 24 – ترجمة

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في تقرير مفصل أطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه وترجمته “أن إحدى عمليات الاحتيال المزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني والمرتبطة بمسؤول حكومي سابق في الحكومة الليبية شملت شبكة من الشركات الاسكتلندية وأكثر من 90 حسابًا مصرفيًا، وفقًا لوثائق مسربة كشفت عن ضخامة العملية التي قامت بها الشرطة الاسكتلندية”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تفاصيل التحقيق الذي دام لست سنوات تحت اسم أديلانتر في إحاطة قدمتها الشرطة الاسكتلندية إلى السلطات الليبية في عام 2018، كشفت أن شركة اسكتلندية واحدة حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قِبل وكالات حكومية في ليبيا، بما في ذلك “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” وهي الهيئة الليبية المعنية بمشاريع مقاولات البنية التحتية الحكومية الليبية.

وترأس علي الدبيبة (74 عامًا) وهو ابن عم رئيس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” بين عامي 1989 و2011، وهو مسؤول حكومي في عهد القذافي اتُّهم بتضخيم تكاليف مشاريع البناء ومنح العطاءات للشركات التي كان على صلة بها. خلال فترة ولايته، بحسب الصحيفة، يُعتقد أنه قد تم إرساء عطاءات ومناقصات لأكثر من 3 آلاف من عقود المشاريع تُقدر قيمتها بـ 25 مليار جنيه إسترليني.

وقد ازداد نفوذه منذ انتخاب ابن عمه عبد الحميد الدبيبة رئيسًا لوزراء ليبيا في الشهر الماضي وفق صنداي تايمز.

وقالت الصحيفة البريطانية أنه في عام 2014، استعان المسؤولون الليبيون بمكتب النيابة العمومية والخدمات المالية التابع للنائب العام الاسكتلندي لتعقب الأموال التي زعموا أن الدبيبة قد سرقها بالتعاون مع شريكٍ واحد على الأقل، ولطالما أنكر الدبيبة ارتكاب أي خطأ. ويعكف المدّعون الاسكتلنديون على النظر في النتائج التي توصل إليها تحقيق شرطة إسكتلندا، وسط تكهنات عن إمكانية اتخاذ قرار في القريب العاجل.

وتابعت الصحيفة البريطانية، “أن إحاطة صاغها المحققون في ذروة تحقيقهم في عام 2018 أشارت إلى أن ملايين الجنيهات الإسترلينية ربما تكون قد مرت من ليبيا عبر عشرات الشركات واستُخدمت لشراء عقارات في المملكة المتحدة أو تم تهريبها للخارج.

وقالت صنداي تايمز أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة ركزت بشكلٍ كبير على خمس شركات إسكتلندية يُزعم أنها كانت مرتبطة بالدبيبة بين عامي 2008 و2010، ويُزعم أن شركة ماركو بولو ستوريكا -المسجلة لدى شركة محاسبين في مدينة إدنبرة الأسكتلندية – قد مُنحت عقودًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قِبل إدارة الدبيبة لتجديد المواقع التراثية في ليبيا.

وأُنشئت الشركة وفقًا للصحيفة في عام 2008 من قبل رجال أعمال اسكتلنديين شاركوا في إدارة عدة شركات أخرى إما مع الدبيبة أو مع أفراد من عائلته. وقد سبق لرجال الأعمال أن أنكروا أي معرفة بنشاط غير قانوني.

وقالت الصحيفة البريطانية أن مالكولم فلين، مدير شركة ماركو بولو ستوريكا بين عامي 2008 و2013 رفض التعليق على الادعاءات بأن ملايين الجنيهات مرّت عبر الشركة. “لم يقابلني أحد بشأن هذا التحقيق، وتم إلغاء عقد ماركو بولو ستوريكا في المراحل الأولى. لقد كان مشروعًا هامًا، وآمل أن يتولى الآخرون تنفيذه في المستقبل”.

وأشارت صندي تايمز إلى أن الوثائق المسربة كشفت أن الشرطة ضبطت في عام 2017 هاتفًا وحاسوبًا محمولاً مملوكًا لأحد المقربين والمتواطئين المزعومين مع الدبيبة، وأوضحت بالتفصيل أن هناك 12 عقارًا في اسكتلندا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، و7 عقارات في إنجلترا بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني، و8 ملايين جنيه إسترليني كأصول سائلة.

ووفقًا لما ذكره مصدر من الشرطة، يُعتقد أن عائلة الدبيبة تمتلك أصولاً عالمية لا تقل قيمتها عن 62 مليون جنيه إسترليني. وتشير الوثائق المسربة إلى تورط الدبيبة في اختلاس أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

ووفقًا لتسريبات في الشهر الماضي، أفادت لجنة خبراء الأمم المتحدة بمزاعم عن مدفوعات بلغت مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين الليبيين للتصويت لعبد الحميد الدبيبة على منصب رئيس الوزراء. لا يوجد دليل على أنه كان على علم بالرشوة المزعومة أو كان متورطًا فيها، وصرّح مكتبه بأن التسريب كان “خبرًا كاذبًا”.

وبحسب الصحيفة البريطانية قالت مُتحدثة باسم مكتب النيابة العمومية والخدمات المالية التابع للنائب العام الأسكتلندي: “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا طلبًا للمساعدة القانونية المتبادلة من السلطات الليبية. ولما كان ذلك يتعلق بالتحقيق الجاري، فلن يكون من المناسب إبداء مزيد من التعليقات”. كما رفض علي الدبيبة التعليق.