حفتر يلتقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني حفتر يبحث مع القطراني تطورات الأوضاع على الساحة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى القائد العام لقوات الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية القطراني، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة .

ولم يوضح المكتب الإعلامي للقيادة تفاصيل اللقاء، وماد دار بين القائد العام ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب خلال اجتماع المجلس في مدينة سرت الأربعاء الماضي في خطوة لقيت ترحيبًا على محليًا ودوليًا.

ومن المقرر أن يؤدي وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال اجتماع المجلس المقرر في مدينة طبرق غدً الإثنين لتولي مهامها في إدارة شؤون البلاد .