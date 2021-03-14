بوعقيلة يدعم صفوف الأهلي بنغازي قبل مواجهة “سطيف”

بوعقيلة تعرض لإصابة في مباراة الأهلي أمام موتيما بيمبي الكونغوليفي

14 مارس، 2021 8:20 م
13

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التحق المدافع أبوبكر بوعقيلة بتدريبات الأهلي بنغازي بعد عودته  من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة تجاوزت الشهر .

بوعقيلة شارك في الحصة التدريبية التي أجارها الأهلي أمس السبت بملعب النادي في بنغازي قبل السفر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة وفاق اسطيف الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفيدرالية .

 وكان بوعقيلة قد تعرض لإصابة في مباراة الأهلي بنغازي أمام موتيما بيمبي الكونغوليفي ذهاب في الدور 32 مكرر من الكونفدرالية .

وكان الأهلي بنغازي  قد  خسر مباراته الأولى في دور المجموعات للكونفيدرالية أمام فريق إنيمبا النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف.

14 مارس، 2021 8:20 م
13

مقالات ذات صلة

أبو نوارة يكشف عن برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد الكرة

14 مارس، 2021 6:51 م

“كاف” يرفع الحظر على ملعب شهداء بنينا

13 مارس، 2021 12:37 ص

المدينة يهزم الأولمبي ويقفز للمركز الثالث

13 مارس، 2021 12:32 ص

الزوي يعود لكاظمة الكويتي بعد فترة من الغياب 

12 مارس، 2021 8:18 م
زر الذهاب إلى الأعلى