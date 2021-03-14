بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة .. بدء الاجتماع الثالث للجنة (5+5)

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انطلق مساء اليوم الأحد بمدينة سرت، الاجتماع الثالث ضمن الجولة الثامنة للجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الاجتماع الذي تتواصل أعماله إلى الغد، يحضره رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، بالإضافة إلى ضباط الهندسة العسكرية.

وبحثت اللجنة وقف إطلاق النار تنفيذًا لاتفاق جنيف الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020، ونتائج فريق إزالة الألغام والمخلفات تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وكانت أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، أما المساران الآخران فهما المسار السياسي والمسار الاقتصادي.

والسبت، جددت واشنطن مطالبها بضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وهددت بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية بليبيا.

وخلال بيان له، توجه مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بالتهنئة إلى السلطة الجديدة في ليبيا بالنيابة عن الرئيس الأميركي جو بايدن، وحثّها على ضرورة تهيئة الظروف في البلاد للوصول إلى مرحلة الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد المستشار الأميركي استحقاق الليبيين لـ”الفرصة لاختيار قادتهم من خلال عملية ديمقراطية واستعادة سيادتهم، بعيداً عن التدخل الأجنبي وأعمال العنف، وتوفير مستقبل أكثر إشراقاً بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية”، مضيفاً “لقد فشل منطق التصعيد العسكري الفارغ، ووجب أن تبدأ الدول الأجنبية التي ترسل المرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين الأبرياء بالانسحاب واحترام الدعوات الليبية المتكررة للانتقال السياسي السلمي”.