أهم الملفات التي تنتظر  “حكومة الدبيبة”

أهم الملفات التي تنتظر “حكومة الدبيبة”
منها توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وتثبيت وقف إطلاق النار
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
– توحيد المؤسسات واعتماد اللامركزية، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
– توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وتثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المليشيات والمرتزقة.
– العمل من أجل المصالحة واستعادة الدولة وخوض معركة التنمية والاستقرار .
– توفير السيولة النقدية وتحسين حياة المواطن وإصلاح الجانب الاقتصادي.- إنقاذ الليبيين من خطر الموت بسبب كورونا الذي يواصل تفشيه في البلاد.
– إعادة المهجرين وعودة الاحترام للمواطن والسيادة الليبية.