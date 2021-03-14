أهم الملفات التي تنتظر  “حكومة الدبيبة”

منها توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وتثبيت وقف إطلاق النار

14 مارس، 2021 12:23 ص
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك 

–       توحيد المؤسسات واعتماد اللامركزية، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

–       توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وتثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المليشيات والمرتزقة.

–       العمل من أجل المصالحة واستعادة الدولة وخوض معركة التنمية والاستقرار .

–       توفير السيولة النقدية وتحسين حياة المواطن وإصلاح الجانب الاقتصادي.-  إنقاذ الليبيين من خطر الموت بسبب كورونا الذي يواصل تفشيه في البلاد.

–       إعادة المهجرين وعودة الاحترام للمواطن والسيادة الليبية.

14 مارس، 2021 12:23 ص
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