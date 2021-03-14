أهم الملفات التي تنتظر “حكومة الدبيبة” منها توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وتثبيت وقف إطلاق النار

أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

– توحيد المؤسسات واعتماد اللامركزية، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

– توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وتثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المليشيات والمرتزقة.

– العمل من أجل المصالحة واستعادة الدولة وخوض معركة التنمية والاستقرار .

– توفير السيولة النقدية وتحسين حياة المواطن وإصلاح الجانب الاقتصادي.- إنقاذ الليبيين من خطر الموت بسبب كورونا الذي يواصل تفشيه في البلاد.

– إعادة المهجرين وعودة الاحترام للمواطن والسيادة الليبية.