الموقف المالي للدولة الليبية خلال سنوات 2017 و2019
موارد وإنفاق الدولة الليبية خلال 2017-2018-2019
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
موارد وإنفاق الدولة الليبية خلال 2017-2018-2019
|2019
|2018
|2017
|البيان
|59,892,884,528
|49,163,781,644
|21,997,995,681
|الموارد السيادية والنفطية
|46,360,699,799
|41,327,815,410
|32,657,393,863
|النفقات
|13,532,184,729
|7,835,966,234
|(10,659,398,182)
|
الفائض أو (العجز)
مصادر الإيرادات المتحققة بملايين الدنانير
|2019
|2018
|2017
|البيان
|31,395
|33,476
|19,209
|إيرادات نفطية
|2,383
|2,435
|2,789
|إيرادات سيادية وأخرى
|2,475
|–
|–
|إيرادات خارج الترتيبات المالية
|23,640
|13,252
|–
|إيرادات الرسم على النقد الأجنبي
|59,893
|49,164
|21,998
|إجمالي الإيرادات الحكومية
المصروفات التي تم تسييلها بملايين الدنانير
|2019
|2018
|2017
|المصروفات
|24,513
|23,667
|20,289
|الباب الأول – المرتبات
|9,536
|6,286
|4,487
|الباب الثاني: م عمومية
|4,619
|3,734
|1,910
|الباب الثالث: (التنمية
|7,235
|6,740
|5,969
|الباب الرابع (الدعم)
|457
|–
|–
|نفقات خارج الترتيبات المالية
|299
|900
|–
|ترتيبات استثنائية
|46,360
|41,328
|32,657
|
مجموع المصروفات