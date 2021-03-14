الموقف المالي للدولة الليبية خلال سنوات 2017 و2019

موارد وإنفاق الدولة الليبية خلال 2017-2018-2019

14 مارس، 2021 7:33 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

موارد وإنفاق الدولة الليبية خلال 2017-2018-2019

2019 2018 2017 البيان

 
59,892,884,528 49,163,781,644 21,997,995,681 الموارد السيادية والنفطية

 
46,360,699,799 41,327,815,410 32,657,393,863 النفقات

 
13,532,184,729 7,835,966,234 (10,659,398,182)

الفائض أو (العجز)

مصادر الإيرادات المتحققة بملايين الدنانير

2019 2018 2017 البيان
31,395 33,476 19,209 إيرادات نفطية

 
2,383 2,435 2,789 إيرادات سيادية وأخرى
2,475 إيرادات خارج الترتيبات المالية
23,640 13,252 إيرادات الرسم على النقد الأجنبي
59,893 49,164 21,998 إجمالي الإيرادات الحكومية

المصروفات التي تم تسييلها بملايين الدنانير

2019 2018 2017 المصروفات

 
24,513 23,667 20,289 الباب الأول – المرتبات

 
9,536 6,286 4,487 الباب الثاني: م عمومية

 
4,619 3,734 1,910 الباب الثالث: (التنمية

 
7,235 6,740 5,969 الباب الرابع (الدعم)

 
457 نفقات خارج الترتيبات المالية

 
299 900 ترتيبات استثنائية

 
46,360 41,328 32,657

مجموع المصروفات

14 مارس، 2021 7:33 م
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