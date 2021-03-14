السايح: في حال طبقت خارطة الطريق ستكون المدة المطروحة للانتخابات كافية

14 مارس، 2021 3:55 م
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المدة المطروحة للوصول إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل، تعد كافية في حال التزمت كافة الأطراف بخارطة الطريق المتفق عليها في الحوار السياسي.

السايح قال في تصريحات صحفية أن تحديد المدة الزمنية لإجراء الانتخابات تقف أمام خياران لا ثالث لهما، إما الاستفتاء على مشروع الدستور أو انتخابات عامة في 24 ديسمبر.

وطالب السايح بسرعة اتخاذ القرار من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، خاصة مع عدم اكتمال المناقشات المتعلقة بالجانب الدستوري.

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14 مارس، 2021 3:55 م
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