الترهوني تؤكد بدء وصول النواب إلى طبرق لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية

الترهوني : عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا سيحضرون الجلسة

14 مارس، 2021 10:47 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى مدينة طبرق لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمقررة غدا الإثنين .

وقالت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الترهوني إن أعضاء في المجلس بدأوا بالتوافد إلى المدينة، مشيرة إلى أن عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا سيحضرون جلسة مجلس النواب غدا.

ويضم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 35 وزيرا، وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة مؤقتة فيما حازت النساء 5 حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.

14 مارس، 2021 10:47 م
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