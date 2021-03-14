الأغا: قرار الدبيبة بإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية لمنع الوفاق من تهريب الأموال الأغا: هذا القرار قد يكون مبني على معلومات بشأن نهب حكومة الوفاق أموال الصناديق

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، أن مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة بإيقاف حركة حساباتها “مؤقتًا”، محاولة لمنع أي إهدار للمال العام.

الأغا اعتبر ، في تصريحات لموقع “العربية.نت”، أن الإجراء احترازي، وقد يكون مبني على معلومات حول وجود إجراءات بالصرف من قبل الصناديق الاستثمارية قبل أداء اليمين الدستورية وتسلم وتسليم السلطة، خاصة أن هذه الصناديق تحت رئاسة حكومة الوفاق .

وحول قانونية القرار ومدى الالتزام بتنفيذه، خاصة أنه صدر قبل أداء رئيس الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتسلمه مهامه رسميا، قال إن حكومة الوفاق لم تتحصل على ثقة المجلس ولم يقم أعضاؤها بأداء اليمين، لذلك فإن حكومة الوحدة الوطنية توجد في موقع أقوى قانونيًا من الوفاق.

وكان الدبيبة طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة بإيقاف حركة حساباتها، في خطوة استبق من خلالها احتمالات أو محاولات من طرف مسؤولي حكومة الوفاق المغادرين للحكم، للتصرّف في أموال الدولة.

ووفقا لنص القرار، الذي يعد الأول للدبيبة منذ منح حكومته الثقة من قبل البرلمان يوم الأربعاء الماضي، فإنه جاء حرصًا منه في الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حقّ.

ويأتي القرار في ظل اتهامات بالفساد ونهب المال العام وعقد صفقات مشبوهة لتهريب الأموال تلاحق جميع أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها، كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة الخاصّ بسنة 2019م، وتصاعد المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كل المتورطين والفاسدين وحجر السفر عليهم.