إدارة التخطيط في وزارة العدل تعمل على 60 مشروعا بين بناء وصيانة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مكتب إعلام وزارة العدل بطرابلس اليوم الأحد أن إدارة التخطيط بالوزارة تعمل على 60 مشروع بين أعمال بناء وصيانة لمقار تابعه لهم بمختلف مدن ليبيا.

وقالت أحلام فكار من مكتب إعلام الوزارة لـ”أخبارليبيا24″ بعد توقف دام لسنوات أوشكت إدارة التخطيط بالوزارة من استكمال أعمال الصيانة بالمعهد العالي للقضاء.

وأضافت فكار أن تأخر التنفيذ كان بسبب وقوع العهد بمنطقة اشتباكات مسلحة ونتج عنه حدوث أضرار جسيمة بالمقر حال دون بدء الدراسة.

وأوضحت أن أعمال الصيانة شملت المباني الإدارية بالمعهد، ومبيت الطلبة والمطابخ والبيت الوظيفي، بالإضافة إلى أعمال التأثيث لكل مرافق المعهد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع في عدة مدن شرق وغرب البلاد بينها مشاريع أنجزت وأخرى تحت الإنجاز.

يذكر أن الطلبة المقبولين للالتحاق بالمعهد من مختلف المحاكم الليبية قد اجتازوا امتحانات القبول المقررة بنجاح منذ العام 2015، وأصبحوا قيد الانتظار بسبب وجود العراقيل، ومن المقرر استئناف الدراسة بالمعهد رسميا في الأيام المقبلة.