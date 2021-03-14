أبو نوارة يكشف عن برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد الكرة

أخبار ليبيا 24

عقد المرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في الانتخابات القادمة جمال أبو نوارة مؤتمراً صحفيا لعرض برنامجه الانتخابي في فندق تيبستي، بحضور وسائل الإعلام وعدد من رؤساء أندية بنغازي.

وفي تصريح خاص، لـ أخبار ليبيا 24، قال أبو نوارة، “أنه في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة فإن من ضمن مخططاته الاستعانة بشركة إعلامية متخصصة في استراتيجيات التطوير”، مشيرا إلى أنه قدم برنامجه الانتخابي في عدد من المدن منها الجميل و صبراتة، في حين سيقدم برنامجه الانتخابي في طرابلس الخميس المقبل.

ويعد أبو نوارة 62 عاما من الشخصيات الرياضية المعروفة وسبق وأن لعب كرة القدم مع الأهلي طرابلس في الفترة ما بين 1972 وحتى 1992 ومثل المنتخب الليبي في الفترة ما بين 1977 وحتى 1990.

وعمل كمدرب لمنتخبات الفئات السنية تحت 17 و تحت 19 وتحت 21 وعمل كمدير فني بالاتحاد الليبي لكرة القدم عام 2015 ومحاضر بالاتحاد الأفريقي والكاف ويجيد اللغات الإنجليزية والإيطالية والفرنسية.

وسيتوجه أبونوارة خلال الساعات القادمة إلى مدينة إجدابيا، حيث سيعقد مؤتمره الصحفي الثاني في المنطقة الشرقية.