وصول السفينة المصرية “سيرانو” وعلى متنها مواد غذائية لشهر رمضان هذه الرحلة رقم 16 لهذه السفينة بين مصر وميناء طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري رسوا السفينة المصرية “سيرانو ” على رصيف ميناء طبرق التجاري قادمة من ميناء الإسكندرية .

الجراري أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن السفينة تحمل مواد غذائية خاصة بشهر رمضان المبارك، وهي42 حاوية 20 قدم حليب، وعدد 8 حاويات مبردة أجبان وعدد حاوية واحدة 20 قدم أدوية.

ولفت إلى أن هذه الرحلة رقم 16 لهذه السفينة والتي تستغرق رحلتها من مصر إلى ميناء طبرق حوالي 24 ساعة.

وذكر أن البضائع خاصة بتجار من مدينة طبرق وتم شرائها عن طريق الإعتمادات وستكون الأسعار في متناول المواطن .

وأضاف أنه رست على نفس الميناء السفينة “سوميا جي” على متنها 3500 طن من الأسمنت السائب، كما رست السفينة “برنسيس فايزة” وعلى متنها 27.500 طن من القمح السائب.