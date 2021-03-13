مصر تبدأ في فرض رسوم على الليبيين بقيمة 20 دولارًا لدخول أراضيها

أخبار ليبيا 24-خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري السبت إن السلطات المصرية أصدرت قرارًا يلزم المواطنين الليبيين الراغبين في دخول مصر براً من منفذ السلوم أو جواً عن طريق مطارات القاهرة والإسكندرية وبرج العرب بدفع مبلغ 25 دولارًا أو ما يعادلها بالمصري (حوالي 400 جنيه مصري) تدفع عند الدخول فقط ولا تدفع عند الخروج .

وأفاد أن القرار صدر عن وزارة الداخلية المصرية ويحمل رقم 380 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب إلى أراضيها .

وقال الجراري، “إن القرار قديم وكان مطبق على كل من يدخل مصر وتمت إضافة ليبيا أخيرا وتم تطبيقه اعتباراً من اليوم”.

في السابق كان يدفع المواطن الليبي مبلغ 350 جنيه مصري عند الدخول وعند الخروج اي بواقع 700 جنيه مصري .

وطالب الجراري، السلطات المصرية بالسماح للمواطنين الليبيين بالدخول إلى مصر بسيارتهم الليبية وفق الاتفاقية الليبية المصرية الموقعة بين الجانبين الليبي والمصري عام 1990 والمتعلقة بحرية التنقل للأفراد والبضائع .