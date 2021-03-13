مجلس الأمن يدعو إلى “انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في إعلان تبناه بالإجماع إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أسرع وقت”، مرحباً بالثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المجلس في إعلانه أنه ” يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.

و بحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.

ويشير البيان أيضا إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف البيان، إن “مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية في كافة أنحاء ليبيا”.