ليبيا ومصر تتفقان على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة عام 2013م بشأن استخدام العمالة المصرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، اليوم السبت، اتفاق وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا.

وأكد بيان صادر عن السفارة، نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الجانبين خلصا خلال الاجتماع الذي عُقد في القاهرة إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين في عام 2013م بشأن استخدام العمالة المصرية في ليبيا.

وأوضح، أن الاجتماع أكد أيضًا على ضرورة البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

وبّين، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.

يشار إلى أنه في منتصف فبراير الماضي، التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وفد مصري برئاسة مدير مكتب وزير الخارجية السفير محمد ثروت .

وجاء في بيان إعلامي لخارجية الوفاق حينها، أن الوفد المصري يؤدي زيارة إلى طرابلس لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين .