لمحاربة الفساد .. أول قرار للدبيية بعد نيل الثقة هذا القرار جاء بعد أقل من يومين من إصدار ديوان المحاسبة تقريره عن المخالفات المالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف الحسابات الخاصة بالشركات العامة والصناديق الاستثمارية.

قرار الدبيبة اليوم السبت، يعد الأول من نوعه للحكومة الليبية منذ نيلها ثقة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، وأولها منذ تسلم مقار عملها في العاصمة طرابلس اليوم السبت.

وأصدر الدبيبة القرار الذي يحمل رقم 1 لسنة 2021 والذي ينص على إيقاف حركة جميع حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها للتصدي لشبهات الفساد، ماعدا ما يتعلق بالباب الأول (الرواتب).

يشار إلى أن الاستثمارات الليبية في الخارج تقدر بنحو 67 مليار دولار وفقا لآخر تقرير في يوليو 2020.

وتملك المؤسسة الليبيى للاستثمار استثمارات مالية وودائع ومحفظة أسهم قيمتها الدفترية 8 مليارات دولار، منتشرة في 84 شركة في قارتي أوروبا وأمريكا.

ويأتي ذلك بعد أقل من يومين من إصدار ديوان المحاسبة الليبي (حكومي/رقابي) تقريره عن المخالفات المالية خلال عام 2019 عن عدة جرائم التي كشفت عن فساد بحكومة فايز السراج ووزاراته والهيئات والمؤسسات التابعة له بملايين الدولارات.