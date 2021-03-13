كوبيش من باريس : ندعم السلطة الجديدة وتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا كوبيش يجري محادثات في قصر الإليزيه مع مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش سلسلة من الاجتماعات في باريس مع مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في إطار حشد دعم المجتمع الدولي لليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار مؤكدين على أهمية المضي بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك وفق بيان أصدرته البعثة الأممية في ليبيا .

ووفق بيان البعثة الأممية، فإن كوبيش أعرب عن تقديره للدعم المستمر من الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وبالأخص للحوار الليبي بمساراته الثلاثة والمنبثق عن مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقالت البعثة إن كوبيش أجرى محادثات في قصر الإليزيه مع مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى أشادوا خلالها بالجلسة الموحدة التاريخية لمجلس النواب الذي منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لافتين إلى أن ذلك فتح المجال أمام الانتقال إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت البعثة أن المسؤولين أعربوا عن تقديرهم لخطاب فائز السراج الذي رحب فيه بتصويت مجلس النواب واستعداده لتسليم السلطة مجددين الدعوة لجميع السلطات والجهات الفاعلة في ليبيا للتحلي بذات الشعور بالمسؤولية وضمان تسليم جميع المهام والصلاحيات للسلطة التنفيذية المؤقتة على نحو سلس وسريع وبنّاء.

وأكدوا على أهمية المضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 ودعم السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة والمجلس الرئاسي والحكومة في مهمتهم لتوحيد ليبيا ومؤسساتها ومعالجة الظروف المعيشية للشعب الليبي وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ووفق بيان البعثة فقد تم تسليط الضوء خلال الاجتماعات على سبل تعزيز احترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومساعدة الليبيين في تسريع عملية إخراج المرتزقة خلال اجتماعات المبعوث الخاص مع المسؤولين الفرنسيين الآخرين وبينهم برنار إيمييه رئيس المديرية العامة للأمن الخارجي في فرنسا ومارتن برينز مدير ديوان وزير القوات المسلحة الفرنسية.

وأشارت البعثة إلى أنه وقبيل مغادرة كوبيش إلى باريس عقد المبعوث الخاص اجتماعاً في جنيف مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس برفقة المبعوث الخاص إلى ليبيا ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى بوزارة الخارجية مشيدين بالجلسة التي وحدت مجلس النواب وبالتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الدبيبة حيث جددت اليونان دعمها الثابت للتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا وجهود الأمم المتحدة من أجل السلام والوحدة والاستقرار لما فيه صالح الشعب الليبي.

وأوضحت البعثة في بيانها أنه في وقت سابق أطلع المبعوث الخاص سفراء وممثلي الدول المعتمدة لدى ليبيا على التطورات الأخيرة في البلاد والأنشطة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.