“كاف” يرفع الحظر على ملعب شهداء بنينا

ملعب شهداء بنينا سيحتضن مباراة المنتخب الليبي وضيفه التونسي في 25 مارس

13 مارس، 2021 12:37 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس بشكل رسمي، رفع الحظر على ملعب شهداء بنينا الرياضي .

وبهذا القرار سيحتضن ملعب شهداء بنينا مباراة المنتخب الليبي  وضيفه التونسي في 25 من مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا .

وكانت لجنة الكاف التي زارت ملعب طرابلس الدولى، قد أعطت ملاحظات حول ملعب طرابلس الدولي ويعمل الاتحاد الليبي على  استيفاء هذه الملاحظات لتمكين الملعب من استقبال مباريات المنتخبات والأندية الليبية .

13 مارس، 2021 12:37 ص
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