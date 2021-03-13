“كاف” يرفع الحظر على ملعب شهداء بنينا
ملعب شهداء بنينا سيحتضن مباراة المنتخب الليبي وضيفه التونسي في 25 مارس
أخبار ليبيا 24 – رياضة
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس بشكل رسمي، رفع الحظر على ملعب شهداء بنينا الرياضي .
وبهذا القرار سيحتضن ملعب شهداء بنينا مباراة المنتخب الليبي وضيفه التونسي في 25 من مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا .
وكانت لجنة الكاف التي زارت ملعب طرابلس الدولى، قد أعطت ملاحظات حول ملعب طرابلس الدولي ويعمل الاتحاد الليبي على استيفاء هذه الملاحظات لتمكين الملعب من استقبال مباريات المنتخبات والأندية الليبية .