“كاف” يرفع الحظر على ملعب شهداء بنينا ملعب شهداء بنينا سيحتضن مباراة المنتخب الليبي وضيفه التونسي في 25 مارس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس بشكل رسمي، رفع الحظر على ملعب شهداء بنينا الرياضي .

وبهذا القرار سيحتضن ملعب شهداء بنينا مباراة المنتخب الليبي وضيفه التونسي في 25 من مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا .

وكانت لجنة الكاف التي زارت ملعب طرابلس الدولى، قد أعطت ملاحظات حول ملعب طرابلس الدولي ويعمل الاتحاد الليبي على استيفاء هذه الملاحظات لتمكين الملعب من استقبال مباريات المنتخبات والأندية الليبية .