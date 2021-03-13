ضبط عصابة من الأحداث سرقت آلاف الدنانير وعدة سيارات في بنغازي

أخبار ليبيا24

ألقت عناصر البحث الجنائي بنغازي القبض على تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص ليبيين أعمارهم صغيرة بتهمة السطو والسرقة داخل بنغازي وخارجها وتعاطي المخدرات.

وأفاد الإعلام الأمني بالبحث الجنائي أن عملية القبض على العصابة جاءت بعد ورود معلومات مطلع مارس الجاري عن قيام

تشكيل عصابي يقوم بعمليات سطو وسرقة داخل مدينة بنغازي وخارجها.

وأضاف، أن بعد صدور تعليمات من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي العقيد حسن الجحاوي بتكليف أعضاء التحريات بمواصلة البحث والتحري وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن معرفة الأشخاص ومحل إقامتهم.

ولفت الإعلام الأمني إلى أنهم جميعًا من ذوي السوابق ومطلوبين لدى مركز شرطة البركة.

وذكر أن بضبطهم من قبل أعضاء التحريات والانتقال بهم للقسم اعترفوا بقيامهم بعدة وقائع سرقة وسطو في أماكن مختلفة، كما واعترفوا بتعاطي المواد المخدرة.

وخلال الاستدلال اعترف التشكيل العصابي بعدة عمليات سرقة، منها، سرقة سيارة نوع تويوتا قمرة واحدة وسرقة 60 ألف دينار من سيارة بحي قطر وسرقة 6 اسطوانات غاز طهي 12 ألف دينار من مزرعة في منطقة الأبيار.

وكما اعترفوا بقيامهم بشراء سيارتين من نوع شيفروليه لون رصاصي والأخرى أبيض من المبالغ المسروقة، وذلك لاستخدامها في عمليات السطو.

وبعد استكمال الاستدلال معهم جرى وضعهم داخل الحجز القانوني واتخذت الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ونقل الإعلام الحربي، عن الجحاوي تأكيده أن جهود رجال الأمن لازالت مستمرة من أجل محاربة كافة الظواهر السلبية ومنع الانفلات الأمني وتحقيق الأمن والاستقرار داخل الاختصاص.