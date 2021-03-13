سقوط أمطار تصحبها سحب رعدية في المناطق الغربية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائما مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الغربية خاصة الممتدة من غات إلى غدامس قد تصحبها سحب رعدية بينما تكون الفرصة مهيأة من يوم الغد على الخليج ومناطق الشمال الشرقي.

وبسحب النشرة الجوية الصادرة عن المركز يكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة غائم هذا اليوم وصباح يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية على بعض المناطق واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المرتفعات الجبلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-23) م وتسجل انخفاضا يوم الغد.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر يوم الغد.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (20 – 26) م ولا تتجاوز (18) على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس غائم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على غدامس والحمادة وغات تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تؤدي إلى جریان بعض الأودية المحلية.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-33) م ، و لا تتجاوز (25) م على غدامس الحمادة والجفرة وتنخفض يوم الغد.

بينما في الكفرة والسرير وتازربو يكون الطقس قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 31) م وتسجل ارتفاع يوم الغد.