رسو ناقلة نفطية في ميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست الناقلة النفطية “ميلتاديس إم”، اليوم السبت، برصيف ميناء الحريقة النفطي بطبرق؛ وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وفي تصريحات خاصة لـ أخبار ليبيا 24، قال مراقب ميناء الحريقة، رجب سحنون، “أن إنتاج النفط القادم من حقلي مسلة والسرير اليوم السبت بلغ 248 الف برميل من النفط الخام حيث تم استلامه من خلال أنابيب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأوضح سحنون، أن النفط الخام يتم وضعه في صهاريج ضخمة ويمر بعدد من الخطوات قبل وصوله للناقلة، مشيرا إلى أن إدارة الشركة وقسم العمليات بالميناء يتابعون عمليات الشحن وفق خطوات تحافظ على البيئة من أي تلوث.