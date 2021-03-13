حصاد الأسبوع: النواب يمنح حكومة الدبيبة الثقة وملفات فساد مروعة يكشفها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019

أخبار ليبيا 24 – الحصاد

شهد الأسبوع الماضي نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب بأغلبية مطلقة، في حين قرر مجلس النواب نقل جلسة أداء اليمين الدستورية إلى #طبرق بعد أن كان مقرر لها الانعقاد في #بنغازي، وفي المسار الأمني نفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية وقوع أية هجمات على أي من مقار مجلس النواب في بنغازي كما اشاع النائب ابراهيم الدرسي قبل أن يتراجع في تصريحاته ويُؤكد أن «حساسية انعقاد الجلسة في بنغازي» هي سبب نقلها لطبرق.

أحداث 6 مارس

-حكومة الوحدة الوطنية كشفت عن الآلية العامة ومعايير تشكيل الحكومة حيث اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة لضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

– المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر الليبي تقوم بتوزيع مستلزمات على 195 أسرة نازحة في مدينة #إجدابيا.

-رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، يؤكد أن المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية.

– موظفو مصرف ليبيا المركزي في بنغازي يعلقون العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار الاعتداءات على المصرف.

أحداث 7 مارس

– المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في الاجتماع الوزاري (رقم 14) لتحالف أوبك+ عبر الدائرة الافتراضية.

– رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري، يجري جولة تفقدية للمقار المخصصة لانعقاد جلسة منح الثقة في #سرت.

– رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، يؤكد إن الرسالة النصية المتداولة حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشاوي “مزيفة”.

أحداث 8 مارس

– نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق يؤكد نهاية حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً.

– إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي تعلن أن السعة السريرية للبرج وصلت للسعة القصوى.

– السفير المالطي لدى ليبيا، تشارلز صليبا، يصل إلى العاصمة #طرابلس لمباشرة مهامه منها.

-مجلس النواب الليبي يعلق جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة إلى يوم الثلاثاء، وكان المجلس قد بدأ أعمال جلسة التشاور بحضور 132 نائبا من أصل 170 عضوا.

– عميد بلدية #سبها المكلف إبراهيم الشاوش يعلن حظر التجول وقفل المحلات التجارية لمدة أسبوعين.

– قسم التحقيقات في مكتب النائب العام يبدأ التحقيقات بخصوص البلاغات الواردة إليه حول تأخر التعاقد في توريد لقاح فيروس #كورونا.

-رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب يُحيل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مصرف التجاري الوطني إلى النائب العام.

أحداث 9 مارس

– صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن #مالطا رفعت الحجز “النهائي” على طائرتين ليبيتين نوع غلوبال (5000) بعد خمس سنوات من احتجازهما بسبب الديون.

– مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي يستلم جثمان شاب توفي إثر انفجار لغم من بقايا #الارهاب في وسط المدينة.

– القائد العام لقوات الجيش الوطني ، المشير خليفة حفتر، يستقبل في مكتبه بالرجمة وفدًا من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبات الاجتماعية لقبائل الطوراق.

– إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقيادة قوات الجيش الوطني تعلن وصول لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، إلى مدينة بنغازي.

-طائرة الخطوط الأفريقية تهبط في مطار #مصراتة قادمة من مطار بنينا الدولي بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات.

أحداث 10 مارس

– مركز سبها الطبي يعلن وفاة أحد الأطباء العاملين به جراء ‎إصابته بفيروس كورونا “كوفيد19” .

– بلدية #جادو تعلن إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بالمدينة لمدة 10 أيام بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

-حكومتا الوفاق في طرابلس والليبية “المؤقتة” في بنغازي ترحبان بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة.

– أمن طرابلس يلقي القبض على مبتز لسيدة استخدم حسابها على “فيسبوك” لتهديدها وابتزازها للحصول على مبالغ مالية.

أحداث 11 مارس

– الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، يؤكد أن أولويات الحكومة واضحة جدًا، وأهمها تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

– اللجنة الطبية التنفيذية #درنة تحذر من أن الوضع الوبائي قد يخرج عن السيطرة ويصبح كارثي وستكون سلامة المواطن على المحك.

– الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يرحب بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

-قوة من اللواء 444 قتال تحرر 120 رهينة من تجار البشر بمواقع في بني وليد

– مديرية أمن #جنزور ، تعلن عن تسجيل حادثة انتحار طفل لم يتجاوز عمره عشر سنوات.

– تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 المفرج عنه بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، يكشف عن مخالفات وفساد مالي في نفقات المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

أحداث 12 مارس

– رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يبحث الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك.

– المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، يعلن أن جلسة النواب التي ستؤدي خلالها حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية تم نقلها إلى المقر المؤقت للمجلس في طبرق يوم الاثنين المقبل.

– مدير أمن بنغازي، العميد ونيس الشكري، ينفي وقوع أي هجوم على مقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

–وزارة الداخلية في الحكومة الليبية تنفي وقوع أية هجمات على أي من مقار مجلس النواب في مدينة بنغازي.