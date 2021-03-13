بعيرة: رئاسة المجلس تماطل في عودة المجلس لمقره الرئيسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، أن إعلان المتحدث باسم مجلس النواب نقل الجلسات المقررة لمجلس النواب إلى مدينة طبرق، قرار غير صائب بعد أن تم الإعلان بعقد الجلسة في بنغازي المقر الدستوري للمجلس.

بعيرة ذكر – في تصريحات تلفزيونية – أن الأسباب التي أُوردت لذلك غير واقعية، مشيراً إلى بيان مديرية أمن بنغازي الذي تنفي فيه وجود أي اعتداء من أي نوع على القاعة التي كانت مخصصة لهذا الاجتماع.

وتابع “هذا الأمر قد يثير الكثير من الاعتراضات لدى بعض النشطاء في بنغازي، وأعتقد أنهم ربما يقوموا بعمل بيان احتجاجاً على هذا، وأعتبر هذا نوع من وضع العصى في الدواليب من أجل عرقلة سير الحكومة إلى الأمام”.

ونفى حدوث هجوم لمسلحين على مقر مجلس النواب في بنغازي، قائلاً “منشور بالصوت والصورة على صفحة مديرية أمن بنغازي تنفي فيه هذا الأمر ونشرت صورة للقاعة، المكان آمن وصحيح ولا يوجد فيه أي شيء”.

وأكمل بعيرة “هي عملية مفبركة ربما تمهيدًا لنقل هذه الجلسة إلى طبرق وهو أمر غير واقعي، والمجلس يجب أن يعود الآن إلى مقره الدستوري في بنغازي، كل المدن الليبية الآن آمنة ولا داعي لهذا التسويف وهذه المماطلة في عودة المجلس لمقره الرئيسي”.

وتوقع أن يصدر بيان من نشطاء بنغازي، لاستنكار هذا الموقف ورفضه وأن البيان ربما يتضمن دعوة لنواب بنغازي لعدم المشاركة في جلسة طبرق، موضحًا أنه على صعيد النواب لم يتم أي تواصل بينهم وأن هناك ترقب لرد فعلهم .