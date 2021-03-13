المدينة يهزم الأولمبي ويقفز للمركز الثالث

رصيد الأولمبي يتوقف عند الـ "8" نقاط

13 مارس، 2021 12:32 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

قفر فريق المدينة للمركز الثالث في المجموعة الثانية للدوري الليبي بعد تفوقه مساء اليوم  الجمعة  على ضيفه الأولمبي بهدفين دون مقابل، على أرضية ملعب طرابلس الدولي، لحساب الجولة السادسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وافتتح المدينة التسجيل بهدف للمحترف الكاميروني “جاك هامان”، في الدقيقة 55، وضاعف البديل عز الدين المريمي النتيجة لأبناء العاصمة  في الدقيقة 89 من اللقاء .

وارتفع رصيد المدينة بهذا الانتصار إلى 9 نقاط بعد 6 جولات وتوقف رصيد الأولمبي عند الـ8 نقاط، وضعته في  الترتيب الخامس .

13 مارس، 2021 12:32 ص
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