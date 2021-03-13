السيسي : أثق في قدرة “الدبيبة” على تحقيق المصالحة الشاملة السيسي : ثقة مجلس النواب في الحكومة الجديدة خطوة تاريخية هامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التهنئة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي أجرى مساء اليوم السبت اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة أعرب فيه عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة.

السيسي يؤكد الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

وشدد الرئيس المصري على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر للرئيس المصري على تهنئته معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، مؤكداً على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.