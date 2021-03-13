الزوبية: بعد انتهاء الخمسية المظلمة للسراج وعصابته هل سيحقق النائب العام في كوارث الأمن القومي الاقتصادي

أخبار ليبيا24

تسائل مدير إدارة الإعلام بحكومة الإنقاذ، جمال الزوبية، السبت، حول إمكانية قيام مكتب النائب العام بالتحقيق حول كوارث الأمن القومي في المجال الاقتصادي، بعد انتهاء حكومة الوفاق.

وقال الزوبية، في تغريدة على تويتر: “بعد انتهاء الخمسية المظلمة للسراج وعصابته، هل سيتشجع مكتب النائب العام بالتحقيق في كوارث الأمن القومي في مجال الاقتصاد والنهب في وزارة الصحة وجلب الهاربين من الخارج وبعضهم بالسفارات”.

كما تسائل الزوبية حول إمكانية قيام هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسها، سليمان الشنطي، وكذلك ديوان المحاسبة الليبي، بإيقاف مرتبات العاملين بالمخالفة في السفارات الليبية.

وأضاف، “وتقوم هيئة الشنطي بإيقاف مرتبات العاملين بالسفارات بالمخالفة، وكذلك ديوان شكشك، أو استبدالهم جميعا”.

أتى ذلك بعد أن نشر ديوان المحاسبة الليبي الخميس التقرير السنوي لسنة 2019 والذي أظهر فيه العديد من المخالفات المالية في مختلف القطاعات الليبية.