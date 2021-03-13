التونسية للنقل تعلن إعادة تشغيل خط تونس طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة الوطنية التونسية للنقل بين المدن إعادة تشغيل الخط الدولي تونس- طرابلس اعتبارا من 19 مارس الجاري.

وقالت الشركة، في إعلانها على فيسبوك، إن إعادة تشغيل الخط جاء نتيجة استقرار الوضع الأمني والصحي في ليبيا، لافتا إلى أن عملية الحجز المسبق بدأت في محطة باب عليوة للنقل البري.

ودعت الشركة الراغبين للسفر إلى ليبيا إلى ضرورة إظهار اختبار “بي سي آر” المتعلق بكورونا عند انطلاق الرحلة على ألا يتجاوز 72 ساعة.

كما طالبت بضرورة احترام الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.