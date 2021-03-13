استقالة وير الصحة الأردني بعد وفاة مصابين بكورونا جراء انقطاع الأكسجين

أخبار ليبيا24

استقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، السبت، إثر وفاة ستة أشخاص بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد غربي العاصمة عمان، والذي يعالج مرضى فيروس كورونا.

وقال عبيدات، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية: “قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى”.

وذكر متحدث باسم الحكومة الأردنية أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من عبيدات الاستقالة بسبب الحادث.

وقال عبيدات إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن الوفيات الست وقعت بسبب انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن الوحدات بالمستشفى وإن ممثلي الادعاء تولوا القضية.

وزار الملك عبد الله المستشفى في وقت لاحق.

ويواجه الأردن زيادة كبيرة في إصابات كورونا تعود أساسا للتفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

ووسط إعلان السلطات في الأردن الأسبوع الماضي إجراءات أشد صرامة لكبح انتشار المرض وأعادت فرض العزل العام أيام الجمعة، سجلت وزارة الصحة 8300 إصابة جديدة، يوم الخميس ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة إلى 385533 والوفيات إلى 5224.