إخماد حريق اندلع بسفينة رحلات في ميناء كركيرا اليوناني

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تمكنت فرق الإطفاء من اخماد حريق اندلع على متن سفينة الرحلات البحرية “إم إس سي ليريكا” في ميناء مدينة كركيرا اليونانية، بمياه جزيرة كركيرا في البحر الأيوني.

وأفاد تلفزيون “إي آر تي” اليوناني باندلاع حريق الجمعة على متن سفينة سياحية في ميناء كركيرا اليوناني، مشيرًا إلى أن السفينة ترسو في الميناء منذ الـ30 من يناير الماضي، وأنه لا يوجد ركاب على متنها باستثناء أفراد طاقمها البالغ عددهم 51.

وأكدت وسائل إعلام أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم، وذكرت أنه جرى إرسال رجال الإطفاء إلى الميناء لمعالجة النيران التي اجتاحت الجانب الأيمن من السفينة.

وأفادت أن الحريق بدأ في قارب نجاة فارغ على جانب الميمنة من الطابق السادس، لافتة إلى أنه لم يكن هناك ضرر على الجزء الداخلي من السفينة.

وأشارت إلى أن ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف ناجم عن الحريق بقارب النجاة المصنوع من الألياف الزجاجية.